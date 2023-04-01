特朗普预计4日到纽约上庭 律师说他不会戴上手铐

美国前总统特朗普预计将在下星期一（4月3日）飞往纽约，准备于4日到曼哈顿法庭面对起诉。这将是美国历史性的一刻，首次有一位美国总统被告上法庭。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，纽约一法官在星期五（3月31日）解封的一份文件中，授权曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）公布对特朗普的起诉书，目前尚不清楚他何时会公布。起诉书是对特朗普犯罪的正式书面指控。

特朗普面对的起诉相信与他在2016年竞选总统期间，向色情片女星“暴风女丹尼尔斯”支付一笔封口费有关。他是美国史上首位面对刑事指控的前总统。特朗普坚称自己是“完全无辜”的。

美国有线电视新闻网（CNN）称，特朗普面临30多项与商业欺诈相关的指控。

纽约法庭发言人告诉BBC的美国合作伙伴CBS新闻，特朗普的聆讯定于当地时间4月4日下午2时15分（新加坡时间4月5日凌晨2时15分）举行。

特朗普的律师说，特朗普上庭不会戴上手铐，他将不会对指控认罪，并会倾尽全力挑战指控的“法律可行性”。

一知情人士透露，特朗普计划下星期一从佛罗里达州飞往纽约，在特朗普大厦度过一夜后，于星期二早上现身法庭。

到了法庭，特朗普将被采集指纹，拍摄人头照，然后被带到法官面前。

消息人士称，特朗普过后将直接返回佛州海湖庄园。

近两周来，特朗普不断以他面临各种法律威胁为由向支持者筹集资金，以争取提名代表共和党参加明年的总统选举。