共和党大佬麦康奈尔对特朗普被起诉保持沉默

美国共和党人多对前总统特朗普被起诉表示不满，但少数几位共和党大佬至今保持沉默，参议院少数党领袖麦康奈尔就是其中一人。

《纽约时报》报道，2021年1月6日爆发国会大厦暴力冲击事件后，民主党人在国会对特朗普启动弹劾程序，当时麦康奈尔在参议院的一次发言中说，任何前总统都不能豁免于刑事司法系统与民事诉讼的追究，但他最后在弹劾表决时还是投了反对票。

如今刑事司法系统正准备提控特朗普，尽管两者性质完全不同，但麦康奈尔直到现在还没有对特朗普被控发表任何讲话。

共和党参议院的二号人物图恩（John Thune）同样保持沉默，他此前批评党内同仁试图推翻2020年总统选举结果，还激怒了特朗普。

图恩的办公室星期五（3月31日）没有对《纽约时报》的询问作出回应，麦康奈尔的发言人也没有立即回应置评请求。

其他多名资深共和党人则纷纷声援特朗普。纽约曼哈顿大陪审团3月31日投票决定，就封口费一案起诉特朗普后，众议院议长麦卡锡当天说，美国“神圣的司法系统被武器化”；众议院共和党会议主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）说，这项起诉是“政治猎巫和美国黑暗的一天”。

特朗普在共和党内的三名潜在对手也发出同声谴责。被视为特朗普最强竞争对手的佛罗里达州州长德桑蒂斯说，起诉特朗普是“非美国”行为，“为推进政治议程而将法律体系武器化”；前副总统彭斯称起诉特朗普为“暴行”；斯科特则说是“荒谬”之举。