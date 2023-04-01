IMF同意向乌克兰提供156亿美元贷款

国际货币基金组织（IMF）执行董事会批准了一项156亿美元（约207亿新元）的乌克兰贷款计划。

路透社报道，这项为期四年的计划，是全球为乌克兰提供1150亿美元一揽子计划的一部分，为饱受战火蹂躏的乌克兰经济提供支持。

IMF星期五（3月31日）发表声明说，IMF执行董事会批准了计划，为立即向基辅提供一笔约27亿美元的款项扫清障碍，而乌克兰也得推动雄心勃勃的改革，尤其是在能源领域方面。

扩展基金机制（EFF）贷款，是IMF同意为卷入大规模战争的国家提供的第一个重大常规融资计划。

IMF此前为乌克兰提供的一项50亿美元长期计划，于去年3月被取消。那项计划为乌克兰提供的14亿美元紧急融资附带一些条件。去年10月，IMF在“食品冲击窗口”计划下再为乌克兰提供了13亿美元。

IMF一名官员说，新的1150亿美元一揽子计划包括IMF贷款、多边机构和其他国家的800亿美元赠款和优惠贷款承诺，以及价值200亿美元的债务减免承诺。

乌克兰必须在未来两年满足一些条件，包括采取措施增加税收、维持汇率稳定、维护中央银行的独立性，以及加强反腐败工作。

IMF说，在第二阶段计划，乌克兰需要进行更深入的改革，必须加强稳定和战后早期重建，恢复战前财政和货币政策框架，提高竞争力并解决能源部门的脆弱性。