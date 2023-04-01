叙利亚外长逾10年来首访埃及

叙利亚与埃及外交部长星期六（4月1日）在开罗会面，这是叙利亚外长超过10年来首访埃及，也是阿拉伯国家与叙利亚总统阿萨德修复关系的最新迹象。

路透社报道，叙利亚外长梅克达德（Faisal Mekdad）抵达埃及外交部时，与埃及外长舒凯里（Sameh Shoukry）相拥。这是叙利亚自2011年发生起义和冲突以来，对埃及的首次正式访问。

2011年，叙利亚受阿拉伯之春影响，针对总统的抗议升级为内战，恐怖组织伊斯兰国趁势崛起，数百万人流离失所沦为难民。阿萨德因内战遭西方和阿拉伯国家排挤。

一名不愿具名的埃及安全人士说，这次访问旨在为叙利亚通过埃及与沙特阿拉伯的调解，重返阿拉伯联盟铺平道路。总部位于埃及的阿拉伯联盟在2011年暂停叙利亚的成员资格，当时还有许多阿拉伯国家从叙利亚撤出特使。

埃及外交部星期六发布了两名外长闭门会谈的照片，两人之后举行更广泛的讨论。阿拉伯叙利亚通讯社报道，这次交谈旨在加强两国关系。舒凯里在大地震后，曾到访叙利亚和土耳其。

包括美国和卡塔尔在内的一些国家，以阿萨德政府在内战使用暴力为由，反对与阿萨德重建关系，并说需要看到叙利亚在政治解决方案的进展。然而，中东地区的主要大国，包括阿联酋和沙特阿拉伯近期对叙利亚越来越开放。