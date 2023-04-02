龙卷风袭美国多州约22人死亡 纽约市面临冲击

两天前在美国南部和中西部肆虐的极端风暴，正在向东海岸地区转移，纽约等东部城市即将遭遇雷暴雨和强风袭击。

综合美国媒体报道，国家气象局（NWS）预测，纽约市将在星期六（4月1日）至星期天（2日）出现暴雨天气，但不会引发洪灾。

NWS还无法确定这场强风暴在东部地区的影响范围。据悉，强风暴在沿大西洋中部地区的风速或达每小时93公里。

这场正在东移的强风暴已在南部和中西部地区造成至少22人死亡。为了提高纽约居民的警觉，纽约应急管理部在网站发文称：“这不是愚人节玩笑。”

航班信息追踪网站FlightAware数据显示，强风暴已导致约700趟航班被迫取消，约4800趟航班延误。受风暴影响最严重的城市是芝加哥和亚特兰大。

此外，阿拉巴马州南部、乔治亚州和南卡罗来纳州也可能会出现龙卷风、冰雹和直线风（straight-line winds）等恶劣天气；直线风是指任何不与旋转相关的雷暴风，主要用于区分龙卷风。

美国电力跟踪网站数据显示，这场风暴在星期五（3月31日）导致11个州近60万用户断电，俄亥俄州星期六仍有约23万7000人等待电力恢复。

3月31日，龙卷风警戒带从威斯康星、伊利诺伊州南下穿过中部广阔地带，覆盖芝加哥、圣路易斯等城市，绵延近1600公里至得克萨斯州东北部。

NWS还发布了罕见的高风险预警，称这次雷暴天气“特别危险”，将持续到4月1日上午。

