纽约计划在特朗普提审期间关闭主要街道

美国前总统特朗普将在星期二（4月4日）前往纽约市接受提审，为了防止国会山骚乱事件重演，纽约当局计划关闭几条主要街道。

彭博社引述知情人报道称，纽约纽州当局计划关闭曼哈顿法院周围的几条街道，包括中心街和巴克斯特街等，禁止车辆停泊在这些地点。部分街区如沃斯街和运河街或间歇性关闭。

作为美国史上首位面对刑事指控的前总统，特朗普日前通过律师表明，拒绝就涉嫌支付封口费给色情片女星这一指控认罪，指相关审判出于政治动机，旨在干预2024年的总统选举。

据悉，早在星期五（3月31日），美国特勤局特工便与纽约纽州警员在法院周围和入口巡视，以规划一条安全的通行路径。同日傍晚，当局提早关闭法院附近的城市公园。

纽约警察局星期六（4月1日）发声明说，部门没有收到“可信的威胁”，但将“根据需要作出反应”。

曼哈顿区长莱文（Mark Levine）日前透露，纽约纽州警局和其他执法机构一直在进行密集的规划和协调，指纽约市已准备好应对意图支援特朗普的暴徒。

曼哈顿地区检察官、民主党人布拉格（Alvin Bragg）办公室针对特朗普的一项调查，既特朗普前私人律师科亨在2016年美国总统选举前，挪用竞选资金给一名女演员13万美元（约17万新元）“封口费”；这名女演员声称多年前与特朗普有染，但特朗普予以否认。

尽管受到起诉，特朗普仍可以在2024年竞选总统。除了“封口费”案，特朗普还牵扯其他多项刑事调查。