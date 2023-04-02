本世纪碳排放将影响格陵兰冰盖存量

德国一项研究指出，格陵兰冰盖的稳定性正面临气候变化的严重威胁，指冰盖在一万年内的命运，取决于人类在今后几十年内的二氧化碳排放量。

新华社报道，这项于星期一（3月27日）刊登在美国《地球物理通讯》杂志的研究指出，如果自工业时代以来的累计碳排放量达到1万亿吨，格陵兰冰盖将遭受长期的大幅度损失。

德国波茨坦气候影响研究所等机构的研究人员发现，气温上升幅度与冰盖融化情况不是简单的线性关系。在将不同碳排放情景对格陵兰冰盖的长期影响进行模拟分析后，研究发现存在两个临界点，一旦越过临界点，对应的冰盖损失在几千年内都无法恢复。

分析显示，如果累计碳排放量不超过一万亿吨，格陵兰冰盖在经历起初1000年的融化后会转为缓慢增长。

不过，一旦碳排放超出一万亿吨，冰盖融化将导致海平面上升约1.8米；若碳排量达到2.5万亿吨后，格陵兰冰盖或在万年内消失殆尽，导致海平面上升约6.9米。

格陵兰冰盖是世界第二大冰盖，面积将近180万平方公里，仅次于南极冰盖。如果格陵兰冰盖全部融化，全球海平面将上升6至7米。

据非政府组织“全球碳计划”发布的数据，全球在2021年的碳排放约为109亿吨，在1850年到2021年间，全球累计碳排放约为4650亿吨。如果碳排放量维持在当前水平，不到50年就会达到一万亿吨的临界点。