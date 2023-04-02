马国合约医生坚持周一起罢工三天 医疗体系将受影响

在马来西亚各政府医院服务的合约医生表明，政府七年来一直无法解决他们的待遇问题，导致他们对政府失去信心。他们将不顾卫生部的警告，坚持星期一（4月3日）开始罢工三天。这是他们在首相安华上台后首次罢工。

号召罢工的“马国医生罢工组织”（MDK）声称至少1万名合约医生将参与罢工。据报道，马国公共医疗机构包括合约医生共有超过5万4000名医生。若其中数千甚至上万名合约医生罢工，势必严重影响马国的公共医疗体系。

号召这次罢工的非政府组织“马国医生罢工组织”（MDK）发言人嘉玛告诉《马来西亚前锋报》，他们已经对政府处理合约医生的问题失去信心，因为这个问题已经拖了七年。

他指出，只要超过八成的合约医生没有获得正式职位，这个问题就不会解决。他声称全国将有1万至1万3000名医护人员参与为期三天的罢工。“我们很失望，已经对政府失去信心。”

合约医生是马国医疗体系的长期问题之一。马国目前约有2万3000名合约医生，政府每年只让其中约3%转为正式医生。与正式医生相比，合约医生往往工作时间较长，但薪金、休假、在职进修与升迁等待遇却不如正式医生。合约医生2021年7月及12月都曾发动全国罢工。

马国卫生部星期六（1日）在推特发文告，警告合约医生不得参与罢工，因为他们也是公务员，按规定不能不能参与任何形式的非法集会。

卫生部也说指出，合约医生参与罢工，将被视为工作时间参与户外活动，及工作时间擅自离开岗位参加非法集会。

卫生部长扎丽哈星期六也发文告宣布，卫生部将成立高级别委员会处理合约医生问题。她强调，罢工并非最佳解决方案。