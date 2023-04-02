巴黎市民投票决定是否禁止共享电板车

巴黎市民星期天（4月2日）就是否禁止共享电动踏板车投票。

法新社报道，通过应用租用电动踏板车，不仅是巴黎时下热门的出行方式，在全法国也颇受欢迎。法国约200个城镇每天的共享电动踏板车活动约有10万次。

巴黎政府一度对共享电动踏板车表示欢迎，认为这种无排放的出行工具可作为汽车和摩托车的替代品。

不过，近几年来不断有民众反映电动踏板车的随意停放、危险上路、频酿事故等问题。巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）说，这一共享代步工具的租金也过于高昂，每10分钟就要花费5欧元（约7新元）。

2018年开始，为应对共享电动踏板车的乱象，巴黎市政府逐渐收紧政策，针对电动踏板车设定指定停车区，并规定最高时速，还限制了电动踏板车运营商的数量。

然而，种种政策依然未能化解争议，于是巴黎当局早前决定通过这场市民投票来决定共享电动踏板车的存废。

据报，共有160万人有资格投票，最终结果将于当地时间星期天晚上10时许（新加坡时间3日凌晨4时许）出炉。

交通部长博内认为，投票结果不容乐观，最终很可能促成对共享电动踏板车的禁令，也将引发业者担忧，除非较多年轻人投支持票。

他表明，共享电动踏板车是非常有价值的新型交通解决方案，已经取代巴黎五分之一的车辆出行，而车辆出行会造成碳排放。

共享电动踏板车运营商Lime法国总经理卡拉姆（Hadi Karam）指出，美国华盛顿、西班牙马德里和英国伦敦等地，都决定增加共享电动踏板车的数量，或延长了业务合同，巴黎却逆流而行。

他说：“巴黎曾掀起共享电动踏板车的潮流，但在大家都要跟随潮流的时候，它却迈出了相反的一步，我们无法理解。”