韩美日举行两天反潜演习

韩国、美国和日本于星期一和星期二（4月3日至4日）两天，在济州以南公海实施反潜联演和搜救联演，美军核动力航空母舰“尼米兹”号（CVN-68）将参演。

韩联社报道，韩国国防部说，此次反潜联演旨在提升韩美日联合应对朝鲜日益升级的潜射导弹等水下威胁的能力。在演习中，三方将利用韩美海军的一次性水下自航靶，提升对朝鲜水下威胁的三军协作探测、追踪、情报共享，与击沉能力。

据韩国国防部星期一消息，此次反潜联演由美国第11航母打击群司令斯威尼指挥，韩国海军宙斯盾驱逐舰“栗谷李珥”号（DDG-992）、韩国式驱逐舰“崔莹”号（DDH-981）和“大祚荣”号（DDH-977）、综合补给舰“昭阳”号（AOE-51），美国海军航母“尼米兹”号、宙斯盾驱逐舰“迪卡特”号（DDG-73）和“韦恩·梅耶”号（DDG-108），以及日本海上自卫队“海雾”号（DD-158）一同参演。

这是韩美日三国自2022年9月后，时隔六个月实施反潜联演。三国3月22日和去年10月也在独岛附近公海进行联合反导防御演习。

此外，韩美日还将进行联合搜救演习，熟练掌握海难救助、急救转移等流程。这项演习始于2008年的灾害应急及人道主义救援演习，2016年之后停摆至今。

韩国国防部说，为了韩美日三国安全合作恢复正常，此次时隔七年重启联合搜救演习。