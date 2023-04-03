马国合约医生没罢工 医院照常运作

马来西亚公共医疗体系的合约医生星期一（4月3日）并没有响应号召而进行大规模罢工，全国各州主要医院都照常运作。一些合约医生担心参与罢工后将很难继续在原有部门工作，因此没有参与罢工。

号召这次罢工的“马国医生罢工组织”之前呼吁合约医生星期一至星期三（4月3日至5日）展开罢工行动，抗议政府2016年实施合约医生措施以来，一直无法解决合约医生与正式医生的待遇不平等问题。这个组织也呼吁合约医生，除了集会举牌表达不满，也能以请病假或紧急事假，或穿黑色衣服支持罢工者。

不过，据马国媒体报道，吉隆坡、槟城、柔佛及沙巴等地的主要医院星期一都如常运作，没有合约医生罢工。前往吉隆坡中央医院求诊的民众说，等候看诊时间与往常差不多。

吉隆坡中央医院一名合约医生告诉《星洲日报》，星期一是罢工的第一天，他不清楚有多少合约医生参与。据观察，这名医生服务的部门运作不受影响。他承认，不少年轻医生确实不满政府目前的三年合约制度。

另一名医生则表明不支持罢工，因为罢工毫无意义。他说，不满合约的医生可转到私人医院服务。

在雪州医院服务的合约医生说，他对自己尚未转为正式医生虽然不满，但他也顾虑罢工可能影响日后的职场生活，因此并未响应此次的罢工而继续上班。“若响应了，以后在部门内将很难存活。”