英格兰教师拒绝政府涨薪提案 计划再罢工

英格兰教师拒绝政府此前提出的涨薪方案，宣布再罢工两天。

路透社报道，英国政府为结束罢工潮，提出今年一次性为教师发放1000英镑（约1641新元），以及下个财年平均涨薪4.5%的薪酬方案。

英国全国教育工会（NEU）星期一（4月3日）说，工会98%的教师以压倒性的票数拒绝了这项涨薪方案，并将在4月27日和5月2日采取罢工行动。

NEU联合秘书长宝德（Mary Bousted）和科特尼（Kevin Courtney）发布联合声明说：“教师响亮地回拒政府的提议，应该让教育部长基根明白，她得带着更好的方案回到谈判桌……这项方案凸显政府对教育系统所处的绝望困境缺乏判断和理解。”

基根则发声明中说，她对NEU的罢工决定“感到十分失望”，政府不打算进一步谈判。“薪酬问题现在将由独立薪酬审查机构决定，而审查机构会建议明年涨薪。”

通胀危机下，英国数万名教师通过罢工呼吁政府提高薪酬，以应对高涨不下的生活成本。

英格兰教师仍在争取更强有力的薪酬措施之际，苏格兰和威尔士两地的教师工会都已接受当地政府的涨薪方案，停止罢工。

苏格兰大多数教师的薪酬将在2024年1月前提高14.6%。威尔士的涨薪方案则包括2022至2023财年额外发放3%的奖金、一次性发放1.5%的薪水，以及下个财年涨薪5%。