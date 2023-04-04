特朗普抵达纽约 纽约市长警告支持者勿轻举妄动

美国前总统特朗普已在星期一（4月3日）下午飞抵纽约市并返回特朗普大厦，为他星期二（4日）上庭面控做准备。纽约市长亚当斯在特朗普抵达纽约前，提醒特朗普的支持者勿轻举妄动，并强调纽约警察部队“随时待命”。

综合《纽约时报》和法新社报道，特朗普于星期一下午4时15分（新加坡时间星期二凌晨4时15分），在滴水不漏的严密保安下抵达纽约市第五大道。隔着警方设置的路障，特朗普向支持者挥手后，便进入特朗普大厦。

纽约市长亚当斯在星期一的记者会上警告，特朗普的支持者最好老实点。他还特别点名特朗普的坚定支持者、佐治亚州共和党籍众议员格林（Marjorie Taylor Greene）。

亚当斯说：“虽然我们没看到具体的威胁，但像格林——这种经常传播错误信息和仇恨言论的人——她说她要来纽约。你要来这里就请管好你自己的言行。”

格林不仅对纽约当局起诉特朗普的决定发出猛烈批评，她还宣布，她与互联网阴谋论者波索比茨（Jack Posobiec）及右翼评论员艾伦（Graham Allen），策划在星期二举行一个示威活动。

格林在亚当斯讲话后随即在推特上回呛亚当斯“有妄想症”，称亚当斯试图“恐吓、威胁和阻止我动用我的第一修正案权利，以和平抗议民主党违宪，把我们的司法系统武器化，来对付共和党总统候选人特朗普总统”。

她说，亚当斯应该“更关注被谋杀、强奸、抢劫和劫车的纽约市民和纳税人，而不是一位民选国会议员来到纽约”。

格林还把负责特朗普的封口费案的曼哈顿地区检察官布拉格称为“暴徒”。

特朗普将于星期二下午2时15分左右（新加坡时间星期三凌晨2时15分）出庭应讯。

纽约市长：无论什么情况 部门都有能力应对

纽约警察局向约3万5000名警察发出了待命令，这支队伍比一些国家军队的规模更大、更训练有素。亚当斯向纽约市民保证，无论出现什么情况，他的部门都有能力应对，并敦促市民照常活动。

特朗普被起诉与他在2016年竞选总统期间，通过他当时的私人律师科恩，向色情片女星暴风女丹尼尔斯支付13万美元（约17万4000新元）封口费有关。