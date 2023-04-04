耶伦：油盟+减产不利于全球增长前景

美国财政部长耶伦称，石油输出国组织（OPEC）和其他产油国组成的油盟+（OPEC+）削减产量，为“非建设性行为”。

路透社报道，耶伦星期一（4月3日）说，油盟+这个令人意外的决定，将增加全球增长前景的不确定性，并在高通胀时期增加消费者的负担。

她告诉记者，“现在努力压低能源价格是很重要的，在这种时候减产是非常没有建设性的行为”。

耶伦说，现在评估减产对油价的影响还为时过早。她指出，汽油价格从去年的峰值回落，协助抑制通胀，如果这个趋势逆转将是不利的。

美国总统拜登星期一到明尼阿波利斯参观一工厂设施后，在飞回华盛顿前对记者发表简短讲话时，淡化油盟+减产带来的影响。

拜登在登上空军一号前说：“情况不会像你们想象的那么糟糕。”

油盟+星期天（2日）宣布，从5月起至年底，每天再减产约116万桶原油。此举出乎市场预料之外，油价应声大涨，全球面对的通货膨胀也可能加剧。

油盟+称，这是为稳定市场而采取的“预防性”措施。但市场担心进一步减产会提高通货膨胀和加息压力。

这是油盟+自去年10月宣布每天减产约200万桶原油后的又一次减产大动作。俄罗斯刚在2月单方面宣布每日减产50万桶，换言之，油盟+的减产总量将达到366万桶，相当于全球需求量的3.7%。