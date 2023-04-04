消息：特朗普面对34项重罪指控 律师团申请禁止媒体拍摄传讯

雅虎新闻星期一（4月3日）晚上报道，美国前总统特朗普将面对34项伪造商业记录的重罪指控。

雅虎引述掌握星期二（4日）传讯程序的单一消息来源称，特朗普面对的指控都不是轻罪。

另据路透社报道，两名知情人士透露，特朗普聘请了著名的白领犯罪刑事辩护律师、前联邦检察官布兰奇（Todd Blanche），以加强他的法律团队阵容。

布兰奇和特朗普的其他律师星期一向纽约曼哈顿联邦地区法院提出一项申请，要求禁止对星期二的传讯进行录像、录影和广播报道。

特朗普的律师团在写给法院的一封信中辩称，媒体铺天盖地的报道方式，“将使原本就已被炒得过热的这起案件变得像马戏团一样”，而且“有损诉讼程序和法庭的尊严和礼仪”。

负责审理特朗普案件的法官默坎（Juan Merchan）于星期一晚上裁定，传讯开始前，允许五名摄影记者进入法庭，并给予他们几分钟时间拍照。过后，摄影记者就必须停止拍照。在法庭外的走道上使用摄像机是可以的。

特朗普将于星期二下午2时15分左右（新加坡时间星期三凌晨2时15分）在纽约曼哈顿出庭应讯。特朗普被起诉，与他在2016年竞选总统期间，通过他当时的私人律师科恩，向色情片女星暴风女丹尼尔斯支付13万美元（约17万4000新元）的封口费有关。

特朗普房地产公司去年被纽约曼哈顿联邦地区法院法官默坎裁定，税务欺诈罪名成立。