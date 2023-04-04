澳洲政府设备禁止使用TikTok

澳大利亚政府星期二（4月4日）宣布，出于安全考虑，将从所有联邦政府的设备中卸载TikTok。

路透社报道，澳洲总检察长德雷福斯星期一（3日）发表声明说，这项禁令将“在切实可行的情况下，尽快生效”。

他说，豁免将视个别情况而定，必须符合适当的安全措施才会授予。

随着澳洲政府的宣布，五眼情报分享联盟的所有成员，包括澳洲、加拿大、美国、英国和新西兰都禁止TikTok。法国、比利时和欧盟委员会也采取了类似措施。

这凸显出西方越来越担心中国政府可能利用总部位于北京的字节跳动，收集用户数据以推进其政治议程，从而损害西方的安全利益。

TikTok对澳洲政府的决定感到“非常失望”，称澳洲的决定“是受政治驱动，而不是以事实为依据”。

TikTok澳洲与新西兰总经理亨特发表声明说：“没有证据表明TikTok以任何方式对澳洲人构成安全风险，不应对TikTok和其他社交媒体平台采取差别对待。”

TikTok的母公司为中国公司字节跳动。

《澳大利亚人报》星期一晚上报道，在内政部完成审查后，澳洲总理阿尔巴尼斯同意在政府范围全面禁止使用TikTok。德雷福斯早前证实，澳洲联邦政府最近收到“通过社交媒体应用程序审查外国干涉”的报告。