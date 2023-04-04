李奥纳多：刘特佐曾有意捐助奥巴马3000万美元

著名影星李奥纳多透露，遭马来西亚等多国通缉的富商刘特佐2010年曾表明，有意在2012年美国总统选举时，向时任总统奥巴马提供约3000万美元（约4000万新元）政治献金，资助奥巴马寻求连任。

李奥纳多（Leonardo DiCaprio）星期一（4月3日）在美国首都华盛顿的法庭供证时说，刘特佐当时是在闲聊支持哪个政党时这么说。

他说，刘特佐自称有意向民主党提供“一大笔献金”，金额约2000至3000万美元。“我只说：‘哇，那可是一大笔钱啊’。”

不过，美国的联邦竞选法令并不允许外国人向美国大选的竞选活动捐赠献金。

李奥纳多也说，他曾在跨年夜与一大群人乘搭刘特佐的私人飞机往返澳洲和拉斯维加斯，因为刘特佐当时希望在一晚庆祝两次跨年之夜。他透露，他在2010年首次遇见刘特佐时，认为刘特佐是“商业神童”。

至于刘特佐曾投资李奥纳多主演的影片《华尔街之狼》，李奥纳多强调，在接受刘特佐那次投资前，他的法律团队、外包公司和工作室曾进行三次审议。“我的团队和工作室都亮了绿灯，让我接受刘特佐的资金。”

马国前首相纳吉继子里扎2010年在美国创办了红岩电影公司，但过后被美国司法部指控挪用一马公司资金拍摄多部好莱坞电影，包括耗资约1亿5500万美元（约2亿1200万新元）的《华尔街之狼》。

美国司法部与红岩电影公司2017年已就索取红岩电影权利与其他资产的未来收益一案达致和解。李奥纳多在那之后就配合美国政府对此案的调查。