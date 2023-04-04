论人工智能风险与机遇 拜登将呼吁立法保护儿童

美国总统拜登星期二（4月4日）在白宫与科技顾问会面时，将讨论人工智能对人、社会和国家安全带来的 “风险和机遇”。

路透社报道，一名白宫官员在拜登的会议之前发声明说，拜登将讨论保护权利和安全的重要性，以确保负责任的创新和适当的保障措施。“他（拜登）将呼吁国会通过两党的隐私立法，以保护儿童并限制科技公司对我们所有人的个人数据收集。”

人工智能正成为美国政策制定者的热门话题。科技伦理团体“人工智能和数码政策中心”要求美国联邦贸易委员会阻止OpenAI发布新的GPT-4商业版本；GPT-4以类似人类的能力生成对请求的书面答复，令用户惊叹不已。

去年，拜登政府发布了一份“权利法案”蓝图，以确保用户的权利在技术公司设计和开发人工智能系统时得到保护。

特朗普面临诉讼 与拜登形成对比

另一方面，前总统特朗普将于星期二下午2时15分左右（新加坡时间星期三凌晨2时15分）在纽约曼哈顿出庭应讯。特朗普被起诉，与他在2016年竞选总统期间，通过他当时的私人律师科恩，向色情片女星暴风女丹尼尔斯支付13万美元（约17万4000新元）的封口费有关。

拜登拒绝对特朗普的法律困境发表评论。民主党策略人士说，在特朗普处理法律挑战之际，拜登则关注执政事宜，在政治上形成有利的对比。