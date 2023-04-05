马国斋月期间蔬菜滞销 菜价大跌

马来西亚蔬菜产量大幅增加，出现比往年更严重的蔬菜过剩情况，并引发菜价暴跌。

《透视大马》星期三（4月5日）报道，马来西亚菜农总会主席林仕伟受访时说，往年农民常常面对人手短缺问题，不会产出如此大量的蔬菜；今年农民则不缺人手，再加上穆斯林斋月提前和天气稳定等因素，蔬菜销量减少20%至30%，但产量依旧，因此导致蔬菜50%过剩。

此外，吉隆坡蔬菜批发商公会会长黄敬发说，清明节扫墓也是影响蔬菜销量的一个因素，大家主要购买鸡肉和猪肉等肉类作为祭品，从而减少购买蔬菜。

林仕伟指出，菜价跌至每公斤一令吉（约0.30新元），农民每天都面临亏损，对大规模产出蔬菜的农民来说，损失会更大。

因过剩而价格暴跌的主要是部分叶菜类、藤类及瓜果类蔬菜，包括青瓜和苦瓜。

为及时止损，一些农民和菜贩干脆将蔬菜丢弃或贱卖。有批发市场的菜贩透露，被丢弃的蔬菜量高达80%。

林仕伟说：“农民损失肯定大，但是我们也不可能减产，因为员工请了、地要付租金，所以只能选择种下去，听天由命，看菜价几时回稳。”

金马仑农业协会副主席钟南风认为，斋月结束后，穆斯林会大量采购蔬菜，如包菜、番茄、辣椒、葱和芹菜等，到时这些蔬菜的价格可能会稍微回升。