泽连斯基抵达华沙 将会见波兰总统总理

波兰国际政策办公室主任普谢达驰（Marcin Przydacz）说，乌克兰总统泽连斯基已抵达波兰。

路透社报道，普谢达驰星期三（4月5日）接受TVN24电视台访问时宣布这则消息：“我可以说，泽连斯基总统已经飞越波兰边境，进入波兰领土。”

泽连斯基将在访问期间会见波兰总统杜达，以及波兰总理莫拉维茨基，并对在波兰的乌克兰难民和波兰民众发表讲话。

普谢达驰星期二（4日）透露泽连斯基访波消息时指出，此次访问既是波乌领导人的会晤，也是对波兰和波兰人表示感谢。

俄乌战争爆发后，波兰成为乌克兰的关键盟友，不仅接收了超过100万乌克兰难民、提供包括米格战机在内的军事援助，还在说服其他西方大国向乌克兰提供主战坦克及其他武器装备方面，发挥了重要作用。

普谢达驰说：“乌克兰将呼吁波兰和其他外国伙伴提供更多支持，这没什么意外的……但我们要知道，作为波兰，我们已经做了很多。”

国际市场研究机构益普索（Ipsos）的民意调查显示，波兰82%的受访民众都认为北约和欧盟国家应该支持乌克兰，直到乌克兰取得胜利。

然而在农业方面，波乌也面临一些问题。俄乌战争爆发后，乌克兰通过波兰和罗马尼亚等国低价出口谷物，导致东欧数个国家谷物销量和农民生计受创，波兰已有农民对这一现象表示愤怒。

波总理莫拉维茨基说：“与泽连斯基总统会晤时，我们肯定会讨论乌克兰谷物和多个农产品的问题，因为波兰希望，与乌克兰的任何贸易都不会破坏我们市场的稳定。”