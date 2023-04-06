朝中社刊文谴责美韩联合军演 恫言将回以进攻

朝中社星期四（4月6日）发布朝鲜评论员的社论文章指出，美韩联合军演将紧张局势升级到核战争边缘，并恫言朝鲜将以“进攻行动”作为回应。

路透社报道，朝中社称社论文章作者崔柱贤（Choe Ju Hyon）为国际安全分析师。崔柱贤批评美韩联合演习“是将朝鲜半岛局势推向爆炸点的导火索”。

文章写道：“美国及其追随者对朝鲜的鲁莽军事对抗歇斯底里，正在将朝鲜半岛局势推向不可逆转的灾难……推向核战争的边缘……现在，国际社会一致希望笼罩在朝鲜半岛上空的核战阴霾尽早散去。”

自3月以来，美韩军队一直在进行一系列年度春季演习，包括有美国航空母舰和B-1B、B-52轰炸机参与的空中和海上演习，以及五年来的首次大规模两栖登陆演习。

朝鲜对此反应激烈，并指演习是入侵的预演。

崔柱贤的社论谴责美航母的参与是为挑起对抗，称美国暴露了“令人作呕的真面目，是紧张局势升级的罪魁祸首”；美韩联盟已经超出了“可容忍的底线”，平壤将通过“进攻行动”行使战争威慑，以作回应。

文章直言：“美韩军演已经把朝鲜半岛变成一个巨大的火药库，随时都可以引爆。”

朝鲜近来军事动作不断，并频繁试射导弹。3月22日，即美韩3月大规模演习结束的前一天，朝鲜在东部海岸发射多枚朝版战斧巡航导弹，以示抗议。