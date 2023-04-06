麦卡锡会见蔡英文 称武器运输要加快

美国众议院议长麦卡锡星期三（4月5日）在加州会见台湾总统蔡英文，强调有必要加快向台湾运送武器，以应对日益增长的中国大陆威胁。

路透社报道，麦卡锡在美国领导层中排名第三，是几十年来在美国本土会见台湾领导人的最高官员。本次会晤地点在加利福尼亚州西米谷的罗纳德-里根总统图书馆（Ronald Reagan Presidential Library）。

蔡英文感谢美国国会在民主受到威胁时支持台湾，并提到她曾引用美国前总统里根的话告诉麦卡锡和其他共和党和民主党立法者，她的信念是“为了维护和平，我们必须坚强”。

蔡英文还说：“我想补充的一点是，我们团结起来会更强大。”

虽然美国与台湾没有正式外交关系，但美国法律规定美国有义务为台湾提供自卫手段。近年来，随着北京对台湾不断施压，美国加强了与台北的互动。

麦卡锡随后与参加本次会谈的美国两党立法者共同出席新闻发布会，并说他与蔡英文讨论了如何加快向台湾运送武器。

麦卡锡说：“我们必须继续向台湾出售武器，并确保武器交付非常及时地到达台湾……其次，我们必须加强与台湾的经济合作，尤其在贸易和科技方面。”

美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党人加拉格尔（Mike Gallagher）会后受访时说，他想在计划往沙特阿拉伯运送导弹之前，设法将鱼叉导弹运往台湾。

北京再三反对美国和台湾领导人会面。有学者分析，麦卡锡会见蔡英文，恐将带来美中关系的另一场严重对抗。

不过，麦卡锡在发布会上说：“中国无法决定一位美国众议院议长可以与谁会面，无论对方是敌是友。”