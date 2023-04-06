涉既往案件不当处理 伦敦开除数十名警察

伦敦警察局星期四（4月6日）声明，过去六个月里已经开除数十名警察，同时正在审理早期处理不当的案件，以恢复警方公信力，重树形象。

路透社报道，去年9月上任伦敦警察局局长的罗利（Mark Rowley）承诺，要将警局内超过4万3000名警员和工作人员中的不合格者踢出队伍。

在那之后，伦敦警察局已因处理不当的新旧案件对144名警官予以停职处理；被解雇的人数增加了70%，达51人。

罗利在声明中说：“我说过，伦敦警察局在这件事上是认真的。这是50年来，伦敦警察局对其标准的最大加强。”

上个月，一项独立调查发现伦敦警察局存在制度性种族主义、厌女和恐同情绪，且无法自我监管。

其中最令人瞠目结舌的一个案件，是一名警官被判犯有多起强奸罪，另一名警官则因绑架和谋杀一女子，而被判处无期徒刑。

根据调查，伦敦警察局需要对近200个案件的警官和工作人员进行紧急风险评估或审查，还有近700个已结案的案件存在新的或曾被遗漏的调查线索。

罗利指出：“在过去10年，我们可能错过了机会或做出的一些决定，让那些破坏我们诚信的人继续逍遥法外。”

针对在职警官审查的进一步评估还在进行中。伦敦警察局的所有工作人员，都将接受根据记录定罪的警察国家计算机展开的调查。