IMF：美中紧张局势可能损害全球经济

国际货币基金组织警告称，美中紧张局势带来的地缘政治分裂，可能损害全球经济。

彭博社报道，国际货币基金组织（IMF）星期三（4月5日）在即将发布的《全球经济展望》报告的摘录中说：“一个支离破碎的世界，可能会变得更贫穷。”

IMF在报告中模拟的其中一个情景，是世界分裂为两个阵营，一个由美国主导，另一个由中国主导，印度和印度尼西亚等部分国家则不站队。

在这一情景下，全球产出可能会在五年内下降1%，长期可能会下降2%。

自冠病疫情暴发以来，美中关系陷入僵局，引发的投资前景风险可能会对全球经济，尤其是相对较贫穷的国家带来损害。这也是IMF发出的最为严重的警告之一。

IMF说，企业和政策制定者更愿意将生产流程往政治立场相近的国家转移，以降低给供应链造成的冲击。

报告统计，从2020年第二季度到2022年第四季度，外国直接投资较大流行前下降了近 20%。

IMF当天还在即将发布的《全球金融稳定报告》中提供一份关于金融体系分裂的分析，并警告称，日益紧张的局势可能引发跨境资金外流，从而威胁金融稳定。

IMF强调，美中自2016年来的分歧，可能会使双边跨境投资组合和银行配置减少约15%。

此外，地缘政治关系的紧张，还可能打击银行；供应链和大宗商品市场的中断则会损害国内增长，并刺激通胀，从而会加剧信贷损失，进一步减缓经济增长。