越南将对TikTok运营展开全面调查

越南政府将从5月开始对中国短视频应用TikTok展开“全面调查”，以确保平台遵守内容管理、税务和商业政策方面的规定。

路透社星期四（4月6日）报道，越南电视广播和电子信息管理局局长黎光自由（Le Quang Tu Do）本周发布一则声明，指TikTok最近允许平台出现“有毒、冒犯、虚假和迷信”的内容。

黎光自由说：“TikTok、脸书和YouTube都是具有国际标准的跨境社交媒体。但在越南运营时，社媒平台须遵守当地的内容和税收义务规定。”

TikTok越南公司曾在2月接到电视广播和电子信息管理局的通知，称一个政府代表团将在第二季度访问TikTok越南分部。

TikTok当时在声明邮件中说：“这是政府计划的一次跨界检查活动，符合越南法律，针对的是在越南运营的企业，而非只针对TikTok。”

根据TikTok的数据，平台在去年第四季度应越南政府要求，删除了170万支被判定为违反政府政策的视频。

TikTok还说，公司已经优化了指导方针，使平台规则和执行方式更加透明。预计新的指导方针将于4月24日生效。

TikTok近来一直处于风口浪尖，在多个国家受到数据安全等方面的严格审查，并已被英国、澳大利亚、法国等政府设备禁用。