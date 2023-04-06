苹果公开印度首店外观设计 四月开业

苹果星期三（4月5日）公开印度第一家门店的外观设计。知情人士透露，门店还在施工，将于本月开业。

路透社报道，开在印度孟买一处商业中心的苹果门店，使用色彩丰富的外观设计，融合孟买当地标志性Kaali Peeli出租车艺术的黑色和黄色元素，配以“你好，孟买”（Hello，Mumbai）的外墙文字，十分吸引眼球。

门店夜间的粉色渐变灯光效果也颇为亮眼，与整体的色彩设计相得益彰，印度本土化风情浓郁。

苹果在印度的首家门店将于四月在孟买开业。图为门店外观在夜间的整体效果。（路透社）

孟买的门店处于当地一流的商业中心Reliance Jio World Drive，包括Michael Kors、Kate Spade以及施华洛世奇在内的各路品牌都云集于此。

印度是苹果在全球范围内第二大市场。多年来，苹果在印度一直通过亚马逊和沃尔玛的电子商务平台和经销商，进行销售。

苹果公司于2020年在印度开设了第一家线上零售商店，2021年的门店计划则因冠病大流行而被迫推迟。

色彩斑斓的外墙上印有“你好，孟买”的字样。图为一名路人走过苹果孟买门店外。（路透社）

如今，印度也日益成为苹果的制造基地，由富士康和纬创资通承包组装包括iPhone在内的部分苹果产品。苹果还计划在印度组装iPad和AirPods。

尽管如此，由于产品价格高昂，在贫富差距极大的印度，苹果所占智能手机市场的份额仅为 3%。