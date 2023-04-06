反贪会：纳吉SRC案法官与此案有利益冲突

马来西亚反贪污委员会调查发现，判决前首相纳吉在SRC国际公司案罪成坐牢12年的高庭法官莫哈末纳兹兰，与这起司法案件存有利益冲突。反贪会因此建议联邦法院首席大法官麦润对莫哈末纳兹兰采取纪律行动。纳吉目前正寻求国家元首特赦，反贪会这项调查结果对此案的影响备受关注。

社交媒体星期三（4月5日）一封据称是负责法律与体制改革的首相署部长阿莎丽娜3月20日回复纳吉首席代表律师沙菲宜律师楼的信函。阿莎丽娜在信函中证实，根据反贪委员会在2月20日的调查结果，纳兹兰在高庭审讯SRC一案时违反了法官职业道德守则，同时存在利益冲突。

阿莎丽娜的信函是回复沙菲宜律师楼3月15日的询问。这些询问包括反贪会是否已致函联邦法院首席大法官东姑麦润，并建议针对纳兹兰在SRC案件中的行为展开纪律程序？沙菲宜律师楼也询问，反贪会是否已经得出结论，即纳兹兰已违反法官职业道德守则，并与案件存有利益冲冲突？

对于这些询问，阿莎丽娜回函时说：“我可以确认（你提出的）问题答案是肯定的。”阿莎丽娜也说，她除了接获反贪会志期2月21日的来函，也在3月7日收到反贪会志期2月20日的纳兹兰案调查报告。但反贪会把这份报告列为官方机密，因此她无法向沙菲宜提供这份报告。她建议沙菲宜向反贪会索阅这份报告。

纳吉的另一名代表律师法汉星期四（6日）告诉“当今大马”，这份信函是真实的，但他不知道信函如何外泄。法汉也是沙菲宜之子。阿莎丽娜则不愿证实或否认信函的真实性，只叫“当今大马”向沙菲宜求证。