周四美市盘前持平 重点谈科技巨头苹果公司延迟发布业绩

星期四（4月6日）重点：

● 美国华尔街股市主要股指期货星期四（4月6日）持平。美国的最新经济数据显示经济正在放缓。

● 在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.20点，报4090.20点；纳斯达克100指数期货退低27.60点或0.21％，报12939.60点；道琼斯指数期货微起16.30点，报33499.00点。

● 标准与普尔500指数星期三（5日）下跌，纳斯达克指数更是大幅收低。越来越多的疲软经济数据，加剧了市场投资者对美联储快速加息的担忧。现在的投资者认为美国经济陷入衰退的可能性已经增加。

● 标准与普尔500指数星期三下跌10.22点，闭市报4090.38点。重量级的道琼斯指数则起80.34点，闭市报33482.72点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低1.01％或132.88点，以12967.20点收市。

● 美国股市星期三的交易淡静，交易所的总成交量是101亿股，比过去20天的127股平均成交量显著少很多。

● 美国多家大型银行，如摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）都将在下星期开始发布截至今年3月底的季度财报。投资者普遍希望能够从这些财报中，了解金融业健康状况的最新信息。

盘前交易重点：

● 根据提交给SEC的文件，电动车特斯拉公司（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）的弟弟金巴尔马斯克（Kimbal Musk），刚刚在星期一（3日）卖出了总数达10万股的特斯拉股票，平均售价是195.74美元。特斯拉股票在星期四晚上盘前下跌0.19美元，截稿时报185.33美元。

● 有卖空报告声称，之前超热门的人工智能公司C3.ai Inc的会计存在问题，导致C3.ai Inc股价星期三连续第二天暴跌超过15％。C3.ai Inc已经出面否认这些指控，该股在星期四晚上盘前回稳，起0.40美元，截稿时报21.49美元。

● 零售商Costco Wholesale刚公开表示，在今年2月份增长3.5％之后，集团3月份的同店销售额下降1.1％。这个消息导致Costco Wholesale股价在星期四晚上盘前下跌2.56％，截稿时报484.40美元。

● 星期四下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple）最新消息。星期四晚是盘前该股退低0.80美元，截稿时报162.96美元。

● 盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、C3.ai Inc、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和Alphabet Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

根据分析师在各个平台发表的谈话，目前市场似乎还盛传，苹果可能会宣布修改它的资本配置政策。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司刚在官方网站宣布，会在5月4日发布截至今年3月底的季度业绩报告。虽然这并不是什么重大的消息，但是追踪苹果股票的分析师普遍都觉得这个日期是异常的迟，比普遍预期的发布日期要迟了整整一个星期，让不少投资者纷纷开始猜测苹果延迟发布日的各种原因。

在过去25年中，其中的23年里，苹果公司都是在每年的4月份发布截至3月底的季度业绩。只有在2017年是在5月2日发布，在2018年则是在5月1日发布。

不少分析师在各个平台上说，苹果这次推迟了发布日很可能是因为苹果高管希望能够拿到更好的销售数字，尤其是iPhone在当前季度的销售量，以便为接下来截至6月底的季度提供更明确的业绩预测。

根据目前市场分析师的普遍预测，苹果在截至3月底的季度营业额是930亿美元，比去年同期下降4.4％。季度每股盈利则预料是1.43美元，估计会比去年同期的1.52美元低。

至于当前季度，The Street搜集到的分析师平均预测是，苹果截至6月底的季度营业额是856亿美元，比一年前增长3％，每股盈利则会从一年前的1.20美元，增加至1.24美元。但这些分析师认为，截至今年9月底的全年财政年里，苹果营业额是3890亿美元，比上个财政年下降1％。

根据分析师在各个平台发表的谈话，似乎目前市场还盛传，苹果可能会宣布修改资本配置政策（Capital-allocation Policy），其中包括提高股息和扩大股票回购计划。

不论是否有加股息或扩大股票回购计划，苹果股价开年以来就已经上涨30.93％。在Tipranks的29名分析师中，也有23名给予该股“买进”的评级，五名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是170.73美元。以星期三的163.76美元闭市价计算，这些分析师认为这只股平均还会有4.26％的向上潜能。