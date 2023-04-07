IMF预计全球未来五年经济增速降至1990年来最弱

国际货币基金组织（IMF）预计全球未来五年将面临30多年来最弱的增长前景，敦促各国避免因地缘政治紧张造成经济分裂，并采取措施提高生产力。

彭博社报道，IMF总裁格奥尔基耶娃星期四（4月6日）在华盛顿一演说中指出，由于利率上升，预计未来五年全球经济增速约在3%。这将是1990年以来最低的中期增速预期，也不及过去20年3.8%的五年平均水平。

她说，预计2023年全球经济增速可能不到3%。这与1月份IMF预测的2.9%相符。

IMF指约90%的发达经济体今年增长将放缓，原因是货币政策收紧导致需求承压，导致美国和欧元区的经济活动放慢。

IMF计划在4月11日与世界银行共同召开春季会议期间发布最新的《世界经济展望》报告。

俄罗斯入侵乌克兰让本已紧张的美中关系进一步恶化，并加剧了全球通胀危机，也在多地引发饥荒。

格奥尔基耶娃接受彭博电视访问时说：“整体世界经济现已不太能够支持最弱的成员。为什么？（因为）和平红利已经没有了。”

一些新兴市场表现强劲，尤其是在亚洲，预计印度和中国将贡献全球增长的一半。但低收入国家受到出口需求减弱拖累，人均收入增速仍低于新兴经济体。在冠病疫情期间增加的贫困和饥饿情况可能恶化。

不过格奥尔基耶娃说，尽管增长前景黯淡，只要最近美国和瑞士的银行业动荡对金融体系造成的压力可控，各国央行就必须继续加息来遏制高通胀。

她说，如果银行系统变得不稳定，决策者将面临在遏制通胀和保护金融系统之间做出更复杂的取舍。“他们需要比以往任何时候都更加警惕，更加灵活。”