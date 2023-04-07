IMF总裁吁中国遵守国际债务重组规则

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，作为发展中国家最大的双边债权人，中国需要证明，它能够在既定的国际债务减免程序范围内，为难以还债的穷国提供救助。

格奥尔基耶娃星期四（4月6日）接受彭博电视访问时说：“中国迟迟没有意识到，多边债务重组需要中国遵守已确立的规则。现在中国是时候证明自己能够遵守这些规则了。”

以西方传统债权国为主的巴黎俱乐部（Paris Club）在2020年底与中国、印度和沙特阿拉伯等新兴债权国达成一共同框架，同意按照一国一议的原则重组困境国家的债务。但这一进程一直遭到拖延，而中国一直不愿提供债务减免。

格奥尔基耶娃上个月在中国说，世界迫切需要更快、更有效的程序来重组脆弱国家的债务。

虽然她表示“非常欢迎”中国参与共同框架和全球主权债务圆桌会议，但包括IMF最大股东美国在内的许多西方国家指责中国在提供债务减免方面拖拖拉拉。

债务减免料将成为下周IMF和世界银行春季会议的焦点。

中国呼吁将多边开发银行和国内债权人的贷款纳入赞比亚的债务重组，这阻碍赞比亚在共同框架下进行的重组进程。美国和其他国家已拒绝中国的提议。

格奥尔基耶娃说：“我们现在已启动了对赞比亚的债务重组，我从中国总理李强那里得到保证，中国将发挥自己的作用。”

巴黎俱乐部成立于1956年，源于因阿根廷债务危机而在法国巴黎召开的主要债权国会议。此后，巴黎俱乐部演变为世界主要债权国组成的一个非正式组织，宗旨是通过协商为面临支付困难的债务国寻求协调和可持续的解决方案。