美国阿富汗混乱撤军报告指前政府没做好规划

美国拜登政府星期四（4月6日）发布一份机密报告摘要，将美国2021年从阿富汗混乱撤军主要归咎于前总统特朗普，指特朗普没有为美国和塔利班达成的撤军协议做好规划安排。

路透社报道，美国2021年8月从阿富汗撤军，结束了美国历时最长的一场战争。数以万计的阿富汗人迫切希望逃离塔利班强硬统治的回归，大量人群挤爆喀布尔国际机场，一些人将婴儿交给了美军，甚至有人爬上准备起飞的飞机顶部。

拜登政府星期四发布的这份机密报告摘要，是取自国务院和国防部的行动后检讨报告。

在12页机密摘要中，美国政府将美军在阿富汗撤离和疏散行动的混乱，归咎于有缺陷的美国情报和军事评估，指评估未预见到塔利班接管政权的速度，并预测阿富汗政府军仍能控制喀布尔。

摘要说：“可供拜登总统执行从阿富汗撤军的选项，受到前任总统设定的严苛条件的限制。”

摘要指 “即将移交政权的特朗普政府没有提供如何进行最后撤离或撤离美国公民和阿富汗盟友的计划。”

摘要还说，特朗普政府“摧毁”了难民支持服务，导致数以千计为美国政府工作的阿富汗人申请特殊移民签证的程序中断，留下了大量积压的申请。

国家安全委员会发言人柯比在星期四的白宫简报会上说：“转移安排很重要。这是我们在这起事件中吸取的第一个教训。对当时的新政府来说，几乎没有任何安排可言。”

摘要说：“截至2021年5月，特朗普政府的评估仍然是喀布尔可能要到2021年底美军撤离后，才会面临严重压力。”

阿富汗撤军绝密报告提交美国国会后引发了共和党立法者的愤怒反应，并要求取得文件以自行进行评估。

美国众议院监督委员会主席、共和党人科默在一份声明中称，这份摘要是“为灾难性的阿富汗撤军找借口”。

当被问及拜登是否对喀布尔机场的混乱负有任何责任时，柯比回答说：“作为总司令，他肩负起他所下达命令的责任。”