民调：特朗普被起诉似提高他在党内初选出线机会

一项最新调查显示，美国前总统特朗普被起诉似乎提高了他在2024年共和党内初选出线的机会。

根据星期四（4月6日）公布的路透社/益普索民意调查结果，49%的美国人认为检察官起诉涉嫌违法的美国总统或前总统是正当之举。

但调查也凸显了围绕特朗普的许多问题存在政治分歧，约84%自称是民主党人的受访者赞同对特朗普的起诉，只有16%的共和党人表示同意。

这项调查在星期三和星期四进行，特朗普星期二刚在纽约曼哈顿法院被控34项伪造商业记录的重罪，成为美国历任总统中面对刑事指控的第一人。特朗普对所有指控不认罪。

约40%共和党人说，这起案件使他们更可能在2024年总统选举中投票给特朗普；12%的人说，这起案件使他们不太可能投票支持特朗普；另有38%说案件不会左右他们的决定。

目前特朗普在共和党内提名依然遥遥领先，58%的共和党人说，特朗普是他们的首选候选人，这一比例比星期一公布的路透社/益普索调查高出10个百分点。

尚未宣布参加总统选举的佛罗里达州州长德桑蒂斯，以21%排在第二位。

特朗普被指在2016年竞选总统时，通过律师科恩向色情片女星丹尼尔斯支付一笔封口费，面对34项罪名起诉。曼哈顿检察官布拉格说，特朗普“在2016年多次以欺诈手段伪造纽约商业记录，以对选民隐瞒负面信息”。

与起诉书一起发布的“事实陈述”总共提到三笔封口费，除了丹尼尔斯，另外两笔封口费据称是给花花公子模特儿麦克杜格尔（Karen McDougal），以及一名特朗普大厦前门卫。前者声称与特朗普有染，后者声称特朗普有一个私生子。

尽管民主党人和共和党人对这起案件的看法存在严重分歧，但调查显示，人们坚信特朗普安排向丹尼尔斯和麦克杜格尔支付一笔款项，是为确保她们对特朗普涉嫌婚外情保持沉默。

约73%的美国人相信这是特朗普向这两名女子支付封口费的原因，55%的共和党人也持相同看法。

然而，76%的共和党人认为执法部门中的一些人出于政治动机，正在通过案件调查来使特朗普失去竞选总统的合法性，民主党人中持有相同看法者占34%。

另外，约51%的受访者认为，面对指控的特朗普应该丧失再次竞选总统的资格，只有18%的共和党人持相同看法。

1004名美国成年人参与了4月5日及6日进行的路透社/益普索民调，误差范围为正负3.8个百分点；368名共和党人参与民调，误差范围为正负6.3个百分点。