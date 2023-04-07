被起诉顿成众目焦点 特朗普加大力度筹集竞选资金

多数政治人物都会将刑事指控视为从政生涯的终结，但美国前总统特朗普是个例外。

彭博社报道，一纽约大陪审团3月30日表决决定对特朗普提出起诉后，特朗普即刻呼吁为他前两次竞选提供小额捐款者踊跃捐款。

自特朗普被起诉的消息传出后，特朗普就通过电邮不断向支持者募捐，他还发布一个视频告诉支持者：“攻击我的人之所以攻击我，是因为我为你们出头”。

特朗普的竞选团队说，特朗普在几天之内就筹集到1000万美元（约1330万新元）。

竞选团队还试图把特朗普的主要共和党对手——佛罗里达州州长德桑蒂斯——的捐助者争取过来，借特朗普不断上升的民调数字，证明他是共和党锐不可当的最强人选。

一名捐助者说，特朗普被起诉可能会掩盖德桑蒂斯等其他共和党候选人，并削弱他们筹集竞选资金的能力，至少在短期内会是这样。

为佛州参议员卢比奥2016年竞选团队成员的共和党策略师科南特说：“起诉书保证特朗普在可预见的未来，依然是一个众目聚焦的候选人。“

特朗普4月4日在纽约曼哈顿法院被控34项伪造商业记录的重罪，成为美国历任总统中面对刑事指控的第一人。特朗普对所有指控不认罪。

曼哈顿检察官布拉格说，特朗普“在2016年多次以欺诈手段伪造纽约商业记录，以对选民隐瞒负面信息”。

特朗普被指在2016年竞选总统时，通过律师科恩向色情片女星丹尼尔斯支付13万美元封口费。与起诉书一起发布的“事实陈述”总共提到三笔封口费，除了丹尼尔斯，另外两笔封口费据称是给了花花公子模特儿麦克杜格尔（Karen McDougal），以及一名特朗普大厦前门卫，前者声称与特朗普有染，后者声称特朗普有一个私生子。