黎巴嫩南部和加沙地区遭以军报复袭击

以色列军队星期五（4月7日）凌晨向黎巴嫩和加沙地带发射导弹，以报复“巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动”哈马斯和黎巴嫩真主党的火箭弹袭击。

路透社报道，巨大的爆炸声震撼了加沙的不同地区，以色列称击中了目标，包括南部沿海地带的哈马斯隧道和武器制造基地，包括用于防空火力的重型机枪设施。黎明临近时，以军方称还袭击了黎巴嫩南部的哈马斯目标，雷希迪耶（Rashidiyeh）难民营附近的居民报告了三声巨响。

另据黎巴嫩时事通讯网报道，黎巴嫩南部提尔地区（Tyre）星期五凌晨遭以色列导弹袭击，尚无伤亡报告。

以色列军方星期四（6日）下午发布声明说，当天有34枚火箭弹从黎巴嫩境内射向以色列北部，其中25枚被拦截。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL，简称联黎部队）司令萨恩斯（Aroldo Lazaro Saenz）正在与蓝线两侧当局对话，并敦促“各方立即停止越过蓝线的所有行动”。

联黎部队说，过去一天的事态发展很危险，可能导致局势严重升级，并补充说，双方都表明不想开战。

在黎巴嫩与以色列边境地区，有一条由300多个蓝桶连接而成、长度约121公里的“蓝线”（Blue Line）。这是以色列军队2000年撤离黎巴嫩南部、结束占领后，由联合国划定的临时停火线，后被视作黎以之间的临时边界。由于年代久远，许多通往“蓝线”作业的安全通道和蓝桶存在不同程度的损毁。