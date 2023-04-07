谭德塞：中国掌握了解冠病起源关键

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞说，中国掌握了解2019冠状病毒起源的关键，并再次敦促中国分享这些信息。

路透社报道，2019年12月，冠病确诊病例在中国武汉市首次被发现，许多人怀疑它在活体动物市场传播，后来蔓延到世界各地，并导致了近700万人死亡。

谭德塞星期四（4月6日）在世卫组织成立75周年的新闻发布会上，被问及有关冠病起源的一个问题时说，在中国与世卫组织分享它所掌握的冠病起源信息之前，所有的假设都仍摆在桌面上。

谭德塞说，冠病在三年多前首次出现，“在取得中国方面的完整信息前，你就不能说是这样或是那样。”

他说：“所有的假设都摆在桌面上。这就是世卫组织的立场，这就是为什么我们一直要求中国在这方面与我们合作。”

谭德塞说：“如果他们愿意这么做，那我们就会知道到底发生了什么，或它是如何开始的。”

另外，谭德塞也说，他预计世卫组织将在今年某个时候，宣布冠病不再是全球公共卫生紧急事件，但他没有给出一个更具体的时间表。

世卫组织于2020年1月30日宣布冠病为国际关注的突发公共卫生事件时，在中国境外只有不到100个病例。同年3月11日，世卫组织将冠病疫情定性为全球大流行。

世卫组织专家委员会将于5月就冠病的大流行状态再次召开会议。

上个月，中国科学家将冠病大流行的早期数据短暂上传到一个国际数据库，这包括2020年1月在武汉华南海鲜市场采集的1000多个环境样本与动物样本中发现的基因序列。武汉是已知的首个冠病暴发地。

一支国际研究团队说，数据显示，来自多种动物物种包括犬科动物貉（raccoon dog）的脱氧核糖核酸（DNA），存在于检测严重急性呼吸综合征相关冠状病毒（SARS-CoV-2）呈阳性的环境样本中。严重急性呼吸综合征相关冠状病毒是导致冠病的病毒，这表明这些动物物种是冠病“最可能的传播途径”。

然而，在本周《自然》杂志发表的一项未经同行评审的研究中，中国疾病预防控制中心的科学家对国际团队的发现提出了异议。他们说，这些样本并不能证明这些动物确实感染了冠病。而且它们是在华南海鲜市场首次出现人传人的病例后一个月采集的，因此即使它们的冠病检测呈阳性，这些动物也可能是人类那里感染了病毒。