骨痛热症病毒通过蚊子唾液削弱人体免疫系统

一项新研究显示，携带骨痛热症病毒的蚊子唾液含有病毒分泌的一种物质，能削弱人体免疫系统，使人更容易染上骨痛热症。

新华社报道，由美国弗吉尼亚大学等多家机构的人员组成的国际科研团队报告说，这种物质被称为“黄病毒亚基因组核糖核酸”（sfRNA），由骨痛热症病毒制造，躲在蚊子唾液里的细胞外囊泡中，通过蚊子叮咬潜入人体，抑制免疫预警机制，为病毒开路。

相关论文日前发表在美国《公共科学图书馆·病原体》杂志上。

细胞外囊泡是细胞释放的微小囊泡，有着脂质外膜，内部包含多种生物活性分子。研究人员说，感染血清2型骨痛热症病毒的埃及伊蚊唾液中，sfRNA的含量非常高，这些分子位于细胞外囊泡中，试验表明囊泡的膜起着保护作用，避免生物体内广泛存在的核糖核酸酶将sfRNA分解。

用人体细胞进行的试验显示，sfRNA会抑制干扰素的作用，从而促进病毒增殖。干扰素由受感染的细胞释放，向周围未感染的细胞发出警告，使其激活防御机制。研究人员说，这一发现有助于解释骨痛热症传播为何如此容易，为抑制其传播提供新思路。

骨痛热症是由骨痛热症病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒特别是埃及伊蚊传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。全世界约一半人口面临感染风险，每年感染人数约4亿。目前尚无针对骨痛热症的有效疗法，主要通过防止蚊虫叮咬来预防。