美国和北约助乌军事计划在社媒泄漏

美国和北约协助乌克兰备战的机密文件泄露到社交媒体上，五角大楼正在调查此事。

《纽约时报》星期四（4月6日）引述拜登政府高级官员的话说，推特和Telegram本周出现了美国的机密军事文件，内容详述美国和北约计划如何协助乌克兰军方筹备春季反攻俄罗斯军队的行动。

Telegram在俄罗斯是广泛使用的社媒平台，在俄罗斯拥有超过5亿名用户。

美国国防部副新闻秘书辛格说：“我们知道有关社媒帖文的报道，国防部正在调查此事。”

军事分析员说，文件的部分内容似乎被窜改过，夸大了美国对乌克兰战争死亡人数的估计，低估了对俄军阵亡人数的估计，显示俄罗斯可能在散布虚假信息。

不过，部分内容看来是真的，例如武器和部队的交付时间表、乌军人数和其他军事细节。

《纽约时报》称，在推特和Instagram传播的文件包含交付武器的图表和详细信息、营兵力以及其他敏感信息。

文件内容涉及至少五周前的信息，最近期的一份文件日期是3月1日。

其中一份文件总结了乌克兰12个旅级战斗队的训练时间表，称其中九个队伍正在接受美国和北约部队的训练，需要250辆坦克和350多辆机械化战车。这些文件中至少有一份印了“绝密”标签。

拜登官员正在尝试把文件从社媒平台上删除，但截至星期四晚上仍没有成功。

分析人士星期五（7日）说，目前可能很难评估军事文件外泄对现在和未来几个月乌克兰的前线战斗的影响。俄军最近对乌克兰东部的进攻行动陷入了胶着，西方分析人士正在争论俄军遭受了惊人的伤亡之后，是否有能力发动另一次进攻或抵抗乌克兰的反扑。

目前还不清楚美国和北约的军事文件是如何出现在社交媒体上的，但军事分析人士说，亲俄政府渠道一直在传播这些文件的简报幻灯片。