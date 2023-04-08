涉乌克兰中东和中国的新一批美国国安机密文件外泄

《纽约时报》星期五（4月7日）报道，社交媒体网站上出现了新一批机密文件，内容似乎详述了涉及乌克兰、中东和中国的美国国家安全机密。

五角大楼对此大感震惊，接连发生机密文件外泄也令拜登政府措手不及。

美国官员说，分析人士指被泄露的机密文件达100多份，由于文件的敏感性，可能会造成极度严重的后果。

一名高级情报官员称，这次机密文件事件是“五眼联盟的噩梦”。这个情报共享联盟的成员包括美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大。

最新一批外泄文件星期五出现在推特和其他网站上。此前一天，拜登政府高级官员刚确认，他们正在调查疑似外泄的乌克兰战争机密计划，其中包括对乌克兰防空能力的评估。一张日期为2月23日的幻灯片被标记为“Secret/NoForn”，意思是不与外国共享的机密。

五角大楼前高级官员马尔罗伊（Mick Mulroy）说，机密文件泄露显示“出现了严重的安全漏洞”，可能会阻碍乌克兰的军事计划。他说：“由于许多被泄漏的资料是文件图片，看来有人蓄意要破坏乌克兰、美国和北约的努力。”

一名分析人士说，这只是“冰山一角”。

星期五下午，当美国高级国家安全官员正在调查出现在推特和Telegram平台的一些文件来源时，接着，匿名边缘留言板4chan出现了一张地图。据悉，这张地图是为显示乌克兰东部城市巴赫穆特的激烈战况。

但被泄露的文件似乎远不止于乌克兰战争的高度机密材料。已审查过社媒网站上流传文件的安全分析人士说，越来越多被发布在网上的文件还涉及中国、印太军事区、中东和恐怖主义的敏感简报幻灯片。

五角大楼星期四发表声明说，国防部正在调查此事。星期五，随着外泄机密范围扩大，国防部官员对外说目前没有任何补充，但几名国安机构官员私下承认，他们急于查出泄密源头，其中一名官员还说，机密信息可能还会源源不断地流出。