朝鲜再度进行核鱼雷水下引爆试验

朝鲜星期六（4月8日）宣布，日前再次进行所谓“核鱼雷”的核无人潜水攻击艇“海啸”水下引爆试验。

韩联社报道，朝中社说，朝鲜国防科学研究机构4日至7日进行潜水式战略武器系统试验。

报道称，4日下午，核无人潜水攻击艇“海啸-2”型在咸镜南道金野郡加津港投入试验，航行距离设计为1000公里。潜艇沿着椭圆及“8”字形轨道潜航71小时零6分钟，于7日下午到达咸镜南道端川市龙台港近海，试验用战斗部在水下成功引爆。

朝中社说，通过此次试验全面验证潜水战略武器系统可靠，并具备致命性的打击能力。此战略武器系统在遏制敌军不断进化的各种军事行动，消除威胁并捍卫国家安全方面必不可少，将成为朝军具有优势的军事资源。

这是朝鲜自3月24日以来，时隔15天再次发布有关“海啸”水下引爆试验的消息。朝鲜发布上次试验消息时，称“海啸”在80米至150米的水下沿着椭圆及“8”字形航道潜航59小时12分钟后，到达咸镜南道洪原湾水域并成功水下引爆。

朝方指此次潜航时间比上一次增加了11小时54分，且潜艇被命名为“海啸-2”。有鉴于此，朝方此次测试的可能是性能进一步升级的核鱼雷。

韩国研究机构国防安全论坛事务局长申钟宇认为，从潜航时间延长来看，“海啸-2”型可能是对“箭矢-1”型巡航导弹进行改良并增大尺寸而制成的。