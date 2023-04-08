白宫力挺因枪控示威 被州议会罢免众议员

美国田纳西州两名黑人众议员带头在州议会举行反枪支示威，被共和党控制的州议会罢免，总统拜登星期五（4月7日）与两名众议员通电话，表扬他们发挥领导作用。

路透社报道，来自民主党的两名黑人男性众议员和一名白人女性众议员，上周带领支持推动更严格枪支管控措施的民众，一起在田州议会厅抗议枪支暴力。

3月27日田州首府纳什维尔一私立教会学校刚发生致命枪击事件，三名教职人员和三名儿童在枪击中死亡。

控制田州众议院的共和党人星期四以多数优势，表决通过罢免了两名黑人众议员。

被罢免的众议员皮尔森（Justin Pearson）和琼斯（Justin Jones）分别为28岁及27岁，60岁的约翰逊（Gloria Johnson）也加入他们的抗议活动，但在星期四的表决中，约翰逊以一票之差挺过了罢免表决。

白宫星期五发表声明说，拜登邀请三人到白宫，“感谢他们在寻求禁止攻击性武器和捍卫我们的民主价值观方面，发挥了领导作用”。

同日，美国副总统哈里斯飞到了纳什维尔，并三名众议员见面。许多民主党人也反击在田州和其他州议会拥有压倒性多数的共和党人，仗着多数优势行使权力的方式。

哈里斯在纳什维尔的费斯克大学（Fisk University）致辞说：“我们需要有勇气在州议会、在华盛顿特区、在美国国会采取行动的领袖，就像这三位一样。”费斯克大学是田纳西州一所历史悠久的私立黑人学校。

哈里斯说： “一定要勇于行动，不要像那些懦夫一样拒绝让人们辩论。”

民主党方面让皮尔森和琼斯复职的努力已经启动。据悉，田州县议会可以在特别选举之前填补州议会的空缺。

共和党人普遍拒绝控枪措施，理由是根据美国宪法第二修正案，美国人有权拥有枪械，称应重点关注人们的心理健康和投入更多资金以加强学校的安全措施。