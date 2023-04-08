美就业市场仅略放缓 为美联储5月加息铺平道路

美国上个月就业人数稳步增长，失业率再次跌至纪录低点附近，为美国联邦储备局在下次会议上加息奠定基础。

彭博社报道，美国劳工统计局星期五（4月7日）公布的数据显示，美国3月份非农就业人数增加23万6000人，失业率则降至3.5%。

今年以来，美国非农就业人数已增加逾100万。

经济师说，美国劳动力市场强劲，通胀仍然高企且仍有粘性，但这仍足以促使美联储5月再次加息25个基点。

Nationwide Life Insurance Co首席经济师博斯詹西奇说：“这可能会是紧缩周期的最后一次，然后是长时间的暂停。”

报告中有出现降温迹象，平均时薪同比增幅创2021年6月以来最慢。但总体而言，继前两个月数据表现强劲之后，3月数据反映了劳动力市场的韧性，在经济中的其他部门出现放缓的情况下，这一点尤为突出。今年以来，非农就业人数已增加逾100万。

这是美联储官员在5月2日至3日政策会议之前能拿到的最后一份就业报告，不过在开会之前，他们还会拿到一些有关通胀和就业成本的数据。尽管近期银行业承压，决策者仍坚持认为，利率必须“上调一点点”，然后再维持一段时间以抗通胀。

3月份平均时薪环比上涨0.3%，增速合宜。美联储官员一直重点关注薪酬指标，因为薪酬强劲增长使美国人有能力继续支出，对物价构成上行压力。

这些数据表明，劳动力供求关系正趋平衡，如果这种趋势持续下去，可能有助于进一步缓和工资的增长。由于劳动力持续短缺，许多公司，尤其是小企业以及服务业，仍难以吸引和留住劳动力。

劳动力参与率微升至62.6%，为三年来最高水平，反映男性和55岁及以上人群情况改善。

招聘集中在休闲和酒店以及医疗保健等劳动力一直严重短缺的行业。

其他行业因需求疲软而在招聘方面踩下刹车。报告显示，零售和临时服务领域的雇主裁减了员工。此外，永久失业人数创2020年以来最大增长。

数据公布后，美国国债收益率和美元均上涨，交投清淡。美国股市因耶稣受难日休市。