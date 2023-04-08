美最高法院大法官被曝 多年接受富豪资助豪华旅行

美国最高法院保守派大法官托马斯近期被曝光，常年接受共和党一名“金主”资助的豪华旅行。

美国“为了人民”新闻网站（ProPublica）星期四（4月6日）刊发的一篇调查报道说，二十多年来，托马斯（Clarence Thomas）几乎每年都接受美国房地产亿万富商哈伦·克罗（Harlan Crow）资助的豪华旅行。

报道举例说，2019年6月底，托马斯同克罗一同前往印度尼西亚，搭乘克罗的大型私人飞机并使用“超级游艇”度假九天。如果托马斯自己出资，总费用可能超过50万美元（约66万5000新元）。但这些豪华旅行没有出现在托马斯的财务状况披露文件中。

托马斯星期五（7日）发表声明回应说，他和妻子同克罗夫妇是密友，过去25年，他们一起进行多次家庭旅行。

托马斯称，他在最高法院的同事以及司法部门人士曾告诉他，如果这种私人招待来自私人密友且这些人不涉及最高法院案件，就不需要报告。

据报道，克罗长期向共和党人竞选活动以及对保守派进行政治捐助，公开披露金额累计达数百万美元。克罗在一份声明中说，从未试图在任何法律或政治问题上影响托马斯。

美国国会不少民主党人就托马斯的行为提出质疑和批评，要求进行调查问责。

新华社报道，美国最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。最高法院大法官由总统提名，由参议院批准，上任后可终身任职，大法官作出的裁决通常对美国政治、社会、文化等方面有着重要影响。

目前，美国最高法院中有六名保守派大法官、三名自由派大法官。托马斯现年74岁，自1991年开始担任最高法院大法官，被认为是最高法院目前立场最保守的成员。