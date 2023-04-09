苏纳克将在北爱尔兰与拜登会面

英国首相苏纳克将在北爱尔兰与美国总统拜登会面。

拜登将于4月11日至12日访问英国北爱尔兰贝尔法斯特，纪念和平协议签署25周年。

路透社星期天（4月9日）报道，苏纳克将亲迎拜登抵达北爱尔兰，并在下星期三（12日）主持一场盛大的晚宴，以纪念《贝尔法斯特协议》签署25周年。

眼下，北爱尔兰政治不确定性正在加剧，拜登对爱尔兰边境两边的访问引发密切关注。

自英国于2020年1月31日正式脱离欧盟以来，作为“脱欧”协议一部分的《北爱尔兰议定书》遭“留英”派民主统一党强烈抵制，认为在北爱与英国其他地区之间设关卡的做法制造分隔。

为了抗议《北爱尔兰议定书》，民主统一党去年拒绝与当选北爱地区地方议会第一大党的“脱英”派新芬党联合执政，加剧地区政治不稳定。

今年3月，英国国家安全情报机构军情五处（MI5）将北爱尔兰的威胁等级从国内恐怖主义提高到 “严重”，意味着当地极有可能发生恐怖袭击。不过，这一情况与纪念活动没有直接关系。

拜登还将在4月12日至14日访问爱尔兰，并前往都柏林、劳斯郡（Louth）和梅奥郡（Mayo）。

《贝尔法斯特协议》1998年4月10日在北爱尔兰贝尔法斯特签署，协议规定伦敦将权力移交北爱自治政府，结束在北爱的直接统治。而爱尔兰政府也首次在具有约束力的国际协议中接受了北爱是英国的一部分。

1999年12月，根据爱尔兰和英国政府及北爱有关各方达成的《贝尔法斯特协议》，爱尔兰政府修改宪法，取消了有关主张北爱领土主权的条款。