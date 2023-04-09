法国南部城市大楼倒塌 大火阻碍搜救工作

法国南部港市马赛（Marseille）一栋四层楼房突然倒塌，造成至少五人受伤，但大火阻碍了搜救工作，数名遭掩埋的人尚未救出。

法新社报道，这起坍塌事故发生在星期天上午12时40分左右（新加坡时间上午6时40分），强烈的震动也导致周围两栋大楼的部分受损。

马赛市市长巴彦（Benoit Payan）说：“目前在（17号楼）的废墟中发生了火灾。这场大火使我们无法派出警犬和小组去搜寻可能在废墟下的受害者。”

巴彦说：“（火势）极难控制，消防人员正抓紧判断如何能最快扑灭大火，因为里面可能还有人活着，但我们需要做好心理准备。”

据了解，大楼周围的街道已被封锁，搜救人员已从另两座连带受损的大楼中疏散人群，其中至少有11名伤员，另有一些居民被安置在学校和幼儿园。

当局正在调查造成坍塌的起因。

当地区长默曼德（Christophe Mirmand）说，他“强烈怀疑”坍塌事故是由爆炸导致，可能是气体泄漏，不过当务之急是将被压在废墟下的人救出来。

住在坍塌大楼附近街区的居民吉勒斯说，大楼坠落的声音“非常大……听起来像爆炸”。

2018年11月，马赛市还曾发生两栋破旧建筑因结构问题塌陷的事故，造成八人人死亡。

这起事故让人们对当地的建筑标准产生怀疑。

默曼德说，这栋楼没有危险代码，而且没建设在当局认为房屋建筑不达标的街区。

巴彦则说：“据我所知，这栋楼没有什么特别的问题。”