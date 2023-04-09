研究：泰国2029年将成为“超高龄”国家

研究指出，泰国过去三年的新生人口不断减少，预计泰国将在2029年成为“超高龄”国家。

《曼谷邮报》星期天（4月9日）报道，开泰研究中心（K-Research）公布新数据称，在2020年至2022年间，泰国的新生儿和青少年人数有所下降；尤其在冠病疫情暴发那年，泰国新生儿人数急剧下降，并在往后两年持续减少，而同期的死亡率也在不断攀升。

数据显示，泰国当前的新生儿出生率为每年0.76%，青少年则只占人口的1.33%。

这一数字与1963年至1983年婴儿潮时代的爆炸性人口增长形成鲜明对比，当中有100万人将在今年年满60岁。

研究员说，有许多因素导致人口出现下降趋势，如冠病疫情让人们对财务稳定存有不安全感，导致部分人选择不生小孩。

另有专家表明，低生育率的情况很难扭转，因为泰国社会已经改变，人们如今也得担心不断增加的家庭债务和老年人的医护需要。此外，政治分化和教育成本也影响了人们的生育决定。

新兴经济体需廉价劳动力 人口老化将打击泰国发展

低生育率将加剧社会老龄化问题，并出现劳动力短缺、消费萎缩、社保财政收支不平衡等一系列社会问题。

泰国的人口结构发展趋势与其他亚洲国家如日本和新加坡一致，但泰国仍是新兴经济体，需要廉价劳动力和壮大中产阶级，人口提前老龄化将打击泰国的经济和社会发展。