美专家官员怀疑机密文件外泄或是美国人所为

近日出现在网上的美国高度机密的军事和情报文件，内容从乌克兰空防系统到以色列情报机构“摩萨德”（Mossad）都有；一些西方安全专家和美国官员怀疑，幕后黑手可能来自美国。

美国官员认为，文件内容涉及广泛主题，涵盖乌克兰战争、中国、中东和非洲等，这显示文件是由美国人而非盟友泄露的。

五角大楼前高级官员马尔罗伊（Michael Mulroy）接受路透社采访时说：“现在的聚焦点是，这是一起涉及美国人的泄密事件，因为许多文件只掌握在美国手中。”

一些美国官员也说，调查仍在初期阶段，调查人员没有排除泄密事件是亲俄分子所为的可能性。

以色列是美国在中东最重要的盟友之一，外泄文件表明美国一直在监视以色列。

以色列总理内坦亚胡推动司法改革加强对最高法院的控制，近日引发大规模抗议示威。被贴在社媒平台的一份标有“最高机密”的文件，来自中央情报局（CIA）3月1日的更新版本，内容称摩萨德情报机构正在鼓励抗议活动。

内坦亚胡办公室星期天（4月9日）发表声明，指文件内容为“无稽之谈”。

另一份文件详述了韩国高级官员内部讨论美国向首尔施压向乌克兰提供武器，并指这与韩国政策不相符。

一名韩国总统府官员星期天说，韩国已对有关泄露文件的报道知情，并计划就相关问题要求华盛顿说明。

五角大楼没有就任何具体文件的内容发表讲话，包括对盟友的明显监视情况。

美国国家安全机构正在努力找出泄密源头。三名美国官员日前说，俄罗斯或亲俄分子可能是美国机密军事文件在社交媒体平台外泄的始作俑者。

俄罗斯驻华盛顿大使馆和克里姆林宫没有回应置评请求。

此次美国机密文件外泄被视为2013年维基解密网站泄密事件以来，最严重的安全漏洞之一。2013年，超过70万份美国文件、视频和外交文件出现在维基泄密网站上。