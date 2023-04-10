美导弹驱逐舰在南中国海执行自由航行任务

美国海军一艘导弹驱逐舰星期一（4月10日）在南中国海执行航行自由与权利任务。

路透社报道，美国海军发表声明说，美国海军“米利厄斯”号导弹驱逐舰（USS Milius guided missile destroyer）星期一在南沙群岛附近的南中国海执行航行自由任务。

美国海军称这艘驱逐舰在南中国海执行的任务符合国际法。

美国海军在声明中说：“完成任务后，米利厄斯号驱逐舰就会离开被过度声索的区域，并继续在南中国海活动。”

声明还说：“这次航行自由行动旨在维护权利、自由和合法使用海洋。”

另据台湾国防部通报，过去24小时已侦察到70架次中国大陆军机，以及11艘次大陆军舰现身台湾岸外海空域。

据台湾军闻社报道，台湾方面侦察到的中国大陆军机包括苏恺30、歼10、歼11、歼15、歼16、轰6、运油20、运8、运9、空警500。有35架次逾越台湾海峡中线。台湾国防部说，台湾军方运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控、应处。

中国大陆星期天（9日）展开第二天的环岛战备警巡和“联合利剑”演习，解放军多军兵种部队对台湾本岛及周边海域关键目标，实施模拟联合精确打击，持续保持围岛进逼态势。隶属解放军东部战区的徐州舰，当天上午则在台湾以东海域，与台军宜阳舰相距仅约五海里。