消息：美国机密文件外泄 乌克兰被迫修改军事计划

消息人士称，由于美国机密军事和情报文件外泄，乌克兰被迫修改军事计划。

美国电视新闻网（CNN）星期一（4月10日）引述一名接近乌克兰总统泽连斯基的消息人士作出上述报道。

乌克兰官员星期五（7日）告诉路透社，外泄的美国机密文件包含虚构的信息，看起来像是传播俄罗斯虚假信息的活动。

美国官员正试图找到机密文件泄露的源头，这些文件详述了从乌克兰的防空设施到以色列摩萨德间谍机构等一系列广泛的主题。

在被问及美国电视新闻网的报道时，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）说，乌克兰的战略计划将保持不变，但更具体的战术计划总会有变化。他告诉路透社，战略任务是不可改变的，“但作战和战术方案会不断完善，基于对战场局势的评估、资源供应、敌人资源的情报数据等”。

波多利亚克说，战术计划目前还在拟定，因此要重新评估并不可能。

乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫告诉路透社： “我们正在制定自己的计划，与此无关的人的意见我们不感兴趣。掌握信息的人的圈子是极其有限的。”

一些专家认为，泄密源头有可能为美国。美国五角大楼前高级官员马尔罗伊（Michael Mulroy）在接受路透社采访时说：“现在的聚焦点是，这是一起涉及美国人的泄密事件，因为许多文件只掌握在美国手中。”