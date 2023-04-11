五角大楼证实高敏感机密外泄 对国安构成非常严重威胁

美国国防部证实，“高度敏感和机密”的情报外泄，“对国家安全构成了非常严重的风险”。外泄文件披露了美国对别国进行间谍活动的细节，包括对乌克兰军队弱点的评估。

《纽约时报》报道，被泄露的是2月底和3月初的美国机密文件，这些文件于近日在社交媒体网站上出现。

文件显示美国渗透俄罗斯安全和情报部门的深度，以及乌克兰军队军备弹药十分短缺。

另据彭博社和路透社报道，美国总统拜登和国防部长奥斯汀已在上周听取了机密文件外泄的简报。

美国防部长奥斯汀4月6日首次听取关于美国机密军事文件外泄的简报。（法新社）

美国国防部发言人米格尔星期一（4月10日）告诉媒体，国防部正在24小时工作，以判定情报外泄的范围和规模以及准确性。

他说：“这些敏感材料是五角大楼包括美国政府其他部门的工作必须掌握的高度机密。”美国已就泄密事件与盟友“进行了高层接触”。

奥斯汀于上周四（6日）首次听取关于美国机密军事文件外泄的简报。

在白宫，国家安全委员会发言人柯比指拜登也在上周听取了简报，但他说，“我们真的不知道”是否会有更多文件流出。

在国防部进行损害评估的同时，司法部已展开刑事调查。

司法部在一份声明中说：“我们一直就此事件与国防部进行沟通，并已开始调查。我们拒绝进一步评论。”

拜登官员预计事件将在他们与盟友的定期接触中提及，包括拜登本周晚些时候在英国与英国首相苏纳克的会晤。

一名欧洲官员说，问题主要在于外泄材料传达的信息，例如公开证实了美国对包括乌克兰在内的盟友实施间谍活动，以及由于乌克兰缺乏弹药且防空能力有限，俄罗斯或许在时间方面占有优势。

不愿具名的这名官员称，更重要的是，外泄材料证实了一些盟国已经知道的情况。