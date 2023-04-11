美国不寻求在经济上与中国脱钩

美国财政部一高级官员说，美国并不寻求在经济上与中国脱钩或限制中国增长。

美国财政部国际事务副部长尚博格（Jay Shambaugh）星期一（4月10日）接受彭博电视访问时说：“我们偶尔会对中国采取的不同经济政策有意见，而且我们会永远捍卫美国的经济利益，但是我们绝不会试图通过任何方式把这两个经济体完全分开。”

他说：“这既不实际，也不符合我们的利益。”

美中关系近年来急剧恶化，越来越把彼此视为头号的战略和经济威胁。

美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月首次面对面会晤，希望为两国寻求一条更顺畅的道路，但这几个月来，双方在台湾安全、间谍气球指控、技术安全和俄罗斯入侵乌克兰等问题上出现了新的争端。

国际货币基金组织（IMF）上周警告说，美中关系不断恶化给全球经济前景带来了压力。IMF说，美国和中国之间的紧张局势导致地缘政治分裂，并有可能损害全球经济，外国直接投资和其他资本流动越来越多的流向结盟的国家集团。

在尚博格发表讲话当天，全球财长和央行行长开始齐聚华盛顿，出席世界银行-IMF春季会议，减免贫穷国家债务预计将是本次会议的讨论重点。美国和其他发达国家指责北京，在增加对穷国的贷款后不愿在债务重组方面做得更多。